Глава ФБР Аникина рассказала об особенностях карантина в олимпийском Пекине

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина рассказала о карантине в Пекине, где пройдут зимние Олимпийские игры 2022 года.

«Приезжаешь в отель, тебя заселяют в номер. Там уже всё готово, всё очень чётко в рамках того, что должно быть. Ты нигде не стоишь, не ждёшь, никаких очередей, всё очень цивильно. До результата сданного в аэропорту теста все сидят по своим комнатам, потом можно выйти на обед или ужин. При этом у тебя в номере сухой паёк, какие-то булочки, бананчик. Но нет ни кофе, ни чая. Первые пять дней в отеле мы пили только тёплую воду с лимоном. Представляете, Китай — без чая! Я до сих пор не могу понять, как такое возможно. Плюс была запрещена доставка в отель чего бы то ни было. Весь отель был окружён полицией, и территорию не мог покинуть ни один человек», — заявила Аникина в интервью RT.

Она также рассказала о смягчениях после двух недель в «пузыре».

«К концу второй недели пошли некоторые смягчения. В отеле открыли что-то типа магазинчика, где можно было купить средства гигиены, воду, кока-колу, какие-то чипсы и даже пиво. Совершать покупки разрешалось только по кредитной карте. Я пыталась поменять в отеле деньги, от меня шарахнулись. Деньги, видимо, в руки брать запрещено», — добавила Аникина.

Ранее Аникина заявила, что олимпийская трасса в Пекине интересная, но к ней нужно приспособиться.