Семак: после каждого сбора национальных команд мы теряем одного игрока

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о травмах футболистов на фоне вызовов на международные матчи.

«Вильмара Барриоса снова ждут приключения, связанные с тем, чтобы добраться из сборной домой перед следующим туром? Из-за этой ситуации он пропускает третий матч. Из-за ситуации с коронавирусом количество матчей сборных увеличилось, и после каждого сбора национальных команд мы теряем одного игрока», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Он также отметил, что перед матчами сборных с составом не будет проблем, а после — да.

«Игроки, которые приезжают из сборных, как правило, устают, выплёскивают много сил и эмоций. Те, кто не играет, приезжают в неоптимальном состоянии, и им нужно набирать игровую форму, чтобы выйти на уровень, близкий к оптимальному. Это большая забота для тренерского штаба», — добавил Семак.

Напомним, что в ноябре пройдут заключительные матчи отборочного турнира группового раунда чемпионата мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» завтра объявит о назначении Хави.