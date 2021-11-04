Семак: после каждого сбора национальных команд мы теряем одного игрока
- РИА Новости
«Вильмара Барриоса снова ждут приключения, связанные с тем, чтобы добраться из сборной домой перед следующим туром? Из-за этой ситуации он пропускает третий матч. Из-за ситуации с коронавирусом количество матчей сборных увеличилось, и после каждого сбора национальных команд мы теряем одного игрока», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Он также отметил, что перед матчами сборных с составом не будет проблем, а после — да.
«Игроки, которые приезжают из сборных, как правило, устают, выплёскивают много сил и эмоций. Те, кто не играет, приезжают в неоптимальном состоянии, и им нужно набирать игровую форму, чтобы выйти на уровень, близкий к оптимальному. Это большая забота для тренерского штаба», — добавил Семак.
Напомним, что в ноябре пройдут заключительные матчи отборочного турнира группового раунда чемпионата мира 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» завтра объявит о назначении Хави.