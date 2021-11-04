Источник: «Барселона» завтра объявит о назначении Хави

Короткая ссылка
Каталонская «Барселона» в скором времени объявит о назначении Хави на пост главного тренера команды.
Источник: «Барселона» завтра объявит о назначении Хави
  • Reuters

По информации Sport.es, переговоры в Катаре между «Барселоной» и «Аль-Саддом» увенчались успехом. Хави 6 ноября прилетит в Испанию, чтобы начать работу с командой.

Напомним, что после увольнения Рональда Кумана «Барселона» хотела назначить Хави, но катарский клуб отказался отпускать своего главного тренера. Каталонская сторона согласилась выплатить компенсацию в размере €1 млн.

Ранее Крал записал видеообращение к игрокам «Спартака» перед матчем с «Лестером».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить