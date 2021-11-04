Источник: «Барселона» завтра объявит о назначении Хави

Каталонская «Барселона» в скором времени объявит о назначении Хави на пост главного тренера команды.

По информации Sport.es, переговоры в Катаре между «Барселоной» и «Аль-Саддом» увенчались успехом. Хави 6 ноября прилетит в Испанию, чтобы начать работу с командой.

Напомним, что после увольнения Рональда Кумана «Барселона» хотела назначить Хави, но катарский клуб отказался отпускать своего главного тренера. Каталонская сторона согласилась выплатить компенсацию в размере €1 млн.

Ранее Крал записал видеообращение к игрокам «Спартака» перед матчем с «Лестером».