Тарпищев оценил шансы Медведева стать первой ракеткой мира до конца сезона

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что у россиянина Даниила Медведева остаётся не так много шансов возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) к концу сезона.
Тарпищев оценил шансы Медведева стать первой ракеткой мира до конца сезона
  • Reuters

«Чемпионская гонка к концу года становится рейтингом. У Медведева маленькие шансы стать первой ракеткой к концу года. Он должен защищать прошлогодние очки. Даня набрал много в итоговом турнире в прошлом году. Если выигрывает Мастерс в Париже, то очки не добавляются. Они остаются такими же. А Джокович не играл на этом турнире. Если он играет, то, как бы он ни выступил, очки идут к нему в плюс, отрыв увеличивается», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

В матче второго круга турнира серии Masters в Париже Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко (7:5, 6:4). Россиянин является действующим победителем соревнований.

Ранее Медведев высказался о матче с Кордой.

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