Медведев — о матче с Кордой: всегда интересно сыграть с кем-то впервые

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Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над белорусом Ильёй Ивашко во втором круге турнира категории «Мастерс» в Париже и поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Себастьяном Кордой.
Медведев — о матче с Кордой: всегда интересно сыграть с кем-то впервые
  • Reuters
  • © Robert Deutsch-USA TODAY Sports

«В последний раз, когда мы играли с Ивашко, он победил меня в Кубке Дэвиса. Я знаю его со времён «Фьючерсов». Он отличный игрок на подъёме, потому я знал, что это будет нелегко. В начале игры мой уровень был хорошим, однако в середине матча были некоторые вещи, которые я мог бы сделать лучше. Самое главное — это победа. Матч с Кордой? Всегда интересно играть с кем-то впервые. Мы даже никогда не тренировались вместе. Он только что одержал отличную победу над Марином Чиличем, потому я очень рад сыграть с ним завтра», — цитирует слова Медведева официальный сайт ATP

Россиянин является действующим победителем данного турнира.

Ранее Медведев победил Ивашко и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.

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