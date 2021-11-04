Источник: «Спартак» ведёт переговоры о покупке вратаря «Балтики» Бориско

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Московский «Спартак» ведёт переговоры по поводу трансфера вратаря «Балтики» и молодёжной сборной России по футболу Максима Бориско.
Источник: «Спартак» ведёт переговоры о покупке вратаря «Балтики» Бориско
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, красно-белые готовы подписать 21-летнего вратаря за 20 млн рублей — именно эта сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.

В сезоне-2021/22 Бориско провёл 13 матчей за «Балтику» в чемпионате Футбольной национальной лиги, пропустил восемь мячей и сыграл семь поединков на ноль.

Ранее Рианчо выразил мнение, что «Спартак» может обыграть «Лестер» в выездном матче Лиги Европы.

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