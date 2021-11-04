Сёмин — об Агаларове: несколько странно, что лучший игрок месяца не попал в сборную России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал признание форварда ФК «Уфа» Гамида Агаларова лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам октября.

«Поздравляю Гамида Агаларова со званием лучшего игрока месяца. Отличное достижение для молодого парня. У него отличные перспективы стать яркой фигурой в РПЛ и закрепиться в сборной России на долгие годы. Радует, что подобные таланты раскрываются в таком молодом возрасте и даже не в самой атакующей команде. Конечно, несколько удивляет, что лучший игрок месяца не попал в сборную, но Валерий Карпин знает, что делает. Пусть Агаларов не сбавляет обороты — и всё у него будет», — цитирует Сёмина Sport24.

Агаларов является лучшим бомбардиром РПЛ в нынешнем сезоне. На его счету 11 мячей в 13 матчах. При этом 21-летний нападающий не попал в окончательный список футболистов сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира — 2022.

Ранее Агаларов был признан лучшим игроком октября в РПЛ.