Сёмин — об Агаларове: несколько странно, что лучший игрок месяца не попал в сборную России

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал признание форварда ФК «Уфа» Гамида Агаларова лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам октября.
Сёмин — об Агаларове: несколько странно, что лучший игрок месяца не попал в сборную России
  • РИА Новости

«Поздравляю Гамида Агаларова со званием лучшего игрока месяца. Отличное достижение для молодого парня. У него отличные перспективы стать яркой фигурой в РПЛ и закрепиться в сборной России на долгие годы. Радует, что подобные таланты раскрываются в таком молодом возрасте и даже не в самой атакующей команде. Конечно, несколько удивляет, что лучший игрок месяца не попал в сборную, но  Валерий Карпин знает, что делает. Пусть Агаларов не сбавляет обороты — и всё у него будет», — цитирует Сёмина Sport24.

Агаларов является лучшим бомбардиром РПЛ в нынешнем сезоне. На его счету 11 мячей в 13 матчах. При этом 21-летний нападающий не попал в окончательный список футболистов сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира — 2022.

Ранее Агаларов был признан лучшим игроком октября в РПЛ.

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