Мельникова: досадно, что мы даже не попытались побороться за оценку в вольных упражнениях на ЧМ в Японии

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, почему сборная страны не подавала протест на результаты вольных упражнений на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Мельникова: досадно, что мы даже не попытались побороться за оценку в вольных упражнениях на ЧМ в Японии
  • РИА Новости

«Все видели, что произошло. Мы просто-напросто опоздали с подачей протеста. По правилам на это есть всего лишь четыре минуты. Возможно, если бы подали протест, исход был бы другой. Так что больше мне досадно за то, что мы даже не попытались побороться за оценку. Было бы менее обидно, если бы успели, но протест отклонили», — цитирует Мельникову Sport24.

Мельникова стала второй в вольных упражнениях, а золото досталось местной спортсменке Маи Мураками, которую судьи сначала поставили на второе место вслед за россиянкой. Команда Японии подала протест, который был удовлетворён, в результате чего Мураками получила дополнительные 0,100 балла и опередила Мельникову на 0,066.

Ранее сообщалось, что Мельникова выиграла личное многоборье на турнире Артура Гандера в Швейцарии.

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