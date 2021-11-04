Мельникова выиграла личное многоборье на турнире Артура Гандера в Швейцарии
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За своё выступление россиянка набрала 43,200 балла. Второй стала Таис Бура (38,500) из Франции, третьей — американка Сиена Алипио (38,450).
В соревнованиях у мужчин победил представитель США Юл Молдауэр (57,450). Россиянин Никита Нагорный уступил победителю лишь по дополнительным показателям (57,450). Третьим стал украинец Илья Ковтун (57,400).
Ранее Мельникова высказалась о лишении золота ЧМ.