Мельникова выиграла личное многоборье на турнире Артура Гандера в Швейцарии

Российская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в индивидуальном многоборье на Мемориале Артура Гандера, который проходит в швейцарском Моргесе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

За своё выступление россиянка набрала 43,200 балла. Второй стала Таис Бура (38,500) из Франции, третьей — американка Сиена Алипио (38,450). В соревнованиях у мужчин победил представитель США Юл Молдауэр (57,450). Россиянин Никита Нагорный уступил победителю лишь по дополнительным показателям (57,450). Третьим стал украинец Илья Ковтун (57,400). Ранее Мельникова высказалась о лишении золота ЧМ.