Мельникова выиграла личное многоборье на турнире Артура Гандера в Швейцарии

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в индивидуальном многоборье на Мемориале Артура Гандера, который проходит в швейцарском Моргесе.
Мельникова выиграла личное многоборье на турнире Артура Гандера в Швейцарии
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

За своё выступление россиянка набрала 43,200 балла. Второй стала Таис Бура (38,500) из Франции, третьей — американка Сиена Алипио (38,450).

В соревнованиях у мужчин победил представитель США Юл Молдауэр (57,450). Россиянин Никита Нагорный уступил победителю лишь по дополнительным показателям (57,450). Третьим стал украинец Илья Ковтун (57,400).

Ранее Мельникова высказалась о лишении золота ЧМ.

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