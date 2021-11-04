Павлюченкова поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход национальной команды в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.
Павлюченкова поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
  • © REUTERS / DAVID W CERNY

«Полуфинал! О боже! Что за битва, именно ради этого мы и играем. Вот что это значит для нас!» — написала Павлюченкова в Instagram.

За выход в финал турнира в Праге россиянки поспорят со сборной США в составе Слоан Стивенс, Шелби Роджерс, Даниэль Коллинз, Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевей. Матч состоится 5 ноября.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки досрочно вышли в 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг.

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