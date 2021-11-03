Российские теннисистки досрочно вышли в 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная России обеспечила себе досрочный выход в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг по теннису в Праге.

Во второй игре одиночного разряда россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла в трёх сетах Ализе Корне из Франции — 5:7, 6:4, 6:2.

Счёт в противостоянии Россия — Франция стал 1:1. Таким образом, российская команда обеспечила себе победу в группе А. Третья встреча (парный разряд) не будет иметь турнирного значения.

Сборная России является четырёхкратным победителем турнира.

Турнир завершится 6 ноября.

Ранее сообщалось, что Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили представительниц Канады Габриэлу Дабровски и Ребекку Марино в парной игре матча Кубка Билли Джин Кинг.