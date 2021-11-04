Холанд из-за травмы больше не сыграет в 2021 году

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил травму, которая вывела его из строя до конца календарного года.

«С учётом ситуации у Эрлинга всё не так плохо, но он будет вынужден пропустить определённый период. Будет здорово, если он сумеет вернуться на поле к Рождеству, однако это маловероятно», — цитирует Goal отца футболиста Альфа-Инге Холанда.

В сезоне-2021/22 21-летний норвежец провёл десять матчей за «Боруссию», забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Азмун претендует на звание лучшего футболиста года IFFHS.