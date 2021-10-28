Азмун претендует на звание лучшего футболиста года IFFHS

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Сердар Азмун вошёл в список кандидатов на звание лучшего игрока 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Азмун претендует на звание лучшего футболиста года IFFHS
  • AP

Помимо Азмуна, на награду претендуют Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе (все — ПСЖ), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Мохаммед Салах («Ливерпуль») и Роберт Левандовски («Бавария»), сообщает пресс-служба IFFHS.

Всего в список вошли 32 футболиста.

IFFHS назовёт победителя в конце ноября.

Левандовски стал лауреатом премии в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Азмун интересен ряду клубов Примеры и Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить