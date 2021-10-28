Азмун претендует на звание лучшего футболиста года IFFHS

Нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Сердар Азмун вошёл в список кандидатов на звание лучшего игрока 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

AP

Помимо Азмуна, на награду претендуют Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе (все — ПСЖ), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Мохаммед Салах («Ливерпуль») и Роберт Левандовски («Бавария»), сообщает пресс-служба IFFHS. Всего в список вошли 32 футболиста. IFFHS назовёт победителя в конце ноября. Левандовски стал лауреатом премии в 2020 году. Ранее сообщалось, что Азмун интересен ряду клубов Примеры и Серии А.