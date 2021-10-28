Азмун претендует на звание лучшего футболиста года IFFHS
- AP
Помимо Азмуна, на награду претендуют Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе (все — ПСЖ), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Мохаммед Салах («Ливерпуль») и Роберт Левандовски («Бавария»), сообщает пресс-служба IFFHS.
Всего в список вошли 32 футболиста.
IFFHS назовёт победителя в конце ноября.
Левандовски стал лауреатом премии в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Азмун интересен ряду клубов Примеры и Серии А.