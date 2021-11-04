«Аякс» одержал волевую победу над «Боруссией» в матче ЛЧ

Дортмундская «Боруссия» на своём поле уступила «Аяксу» в матче четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра группы С, которая прошла на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счётом 1:3 в пользу команды из Нидерландов.

Мячи забили Марко Ройс (37-я минута), Душан Тадич (72-я), Себастьен Аллер (83-я), Дави Классен (93-я).

Главный судья матча Майкл Оливер из Англии в первом тайме показал прямую красную карточку защитнику немецкой команды Матсу Хуммельсу (29-я).

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» переиграл донецкий «Шатёр» в матче Лиги чемпионов.