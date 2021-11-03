Гол Бензема принёс победу «Реалу» в матче ЛЧ над «Шахтёром» 

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Мадридский «Реал» переиграл донецкий «Шатёр» в матче четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Гол Бензема принёс победу «Реалу» в матче ЛЧ над «Шахтёром» 
  • AP

Игра группы D, которая прошла на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Карло Анчелотти. 

Мячи забили Карим Бензема (14-я и 61-я минуты), Фернандо (39-я).

Главный судья матча Бенуа Бастьен из Франции показал жёлтую карточку главному тренеру украинской команды Роберто Де Дзерби. Предупреждения также получили футболисты «Реала» Ферлан Менди и Каземиро.

Ранее сообщалось, что «Реал» стал первым клубом, который забил 1000 мячей в Лиге чемпионов.

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