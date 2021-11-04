«Ливерпуль» гарантировал первое место в группе после победы над «Атлетико»

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«Ливерпуль» на своём поле переиграл мадридский «Атлетико» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Ливерпуль» гарантировал первое место в группе после победы над «Атлетико»
  • Reuters
  • © Dylan Martinez

Игра группы В, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

Мячи забили Диогу Жота (13-я минута), Садио Мане (21-я).

Главный судья матча Данни Маккели из Нидерландов показал в первом тайме прямую красную карточку защитнику мадридского клуба Фелипе (36-я).

«Ливерпуль» досрочно занял первое место в группе, набрав 12 очков. Далее расположились «Порто» (5 очков), «Атлетико» (4), «Милан» (1).

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» переиграл донецкий «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов.

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