Черевченко — о матче с «Лестером»: у «Спартака» должна закончиться чёрная полоса

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Лиги Европы УЕФА столичного «Спартака» с «Лестером».

«Конечно, у «Спартака» есть шансы против «Лестера». Рано или поздно всё равно чёрная полоса заканчивается, наступает белая. Это стечение обстоятельств, в футболе всё бывает», — цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

Черевченко не стал давать советы главному тренеру «Спартака» на матч с «Лестером».

«Пусть тактику выбирает Руй Витория», — сказал он.

По мнению тренера, красно-белых ждёт тяжёлый матч в Лестере. Хозяева поля будут настроены серьёзно на игру со столичной командой, поскольку проиграли свою встречу в АПЛ.

«Так что они тоже хотят реабилитироваться перед своими болельщиками. Обороняться умеют все команды, но не всегда это получается хорошо», — добавил он.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Николай Рассказов может пропустить матч с «Лестером» из-за небольшого повреждения.