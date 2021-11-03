Рассказов тренируется индивидуально перед матчем с «Лестером»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов может пропустить матч групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Лестером» из-за небольшого повреждения.

23-летний футболист красно-белых перед матчем с английским клубом тренируется отдельно от общей группы. У защитника небольшой ушиб. Решение об участии Рассказова в матче будет принято в день игры, сообщает «Чемпионат».

Матч пройдёт 4 ноября в Лестере, на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 мск. «Лестер», набравший четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Спартак» с тремя очками — на последней позиции.

Ранее Виктор Мозес заявил, что без глупых ошибок «Спартак» способен обыграть «Лестер».