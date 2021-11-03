Рассказов тренируется индивидуально перед матчем с «Лестером»
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23-летний футболист красно-белых перед матчем с английским клубом тренируется отдельно от общей группы. У защитника небольшой ушиб. Решение об участии Рассказова в матче будет принято в день игры, сообщает «Чемпионат».
Матч пройдёт 4 ноября в Лестере, на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 мск. «Лестер», набравший четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Спартак» с тремя очками — на последней позиции.
Ранее Виктор Мозес заявил, что без глупых ошибок «Спартак» способен обыграть «Лестер».