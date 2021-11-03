Мозес: без глупых ошибок «Спартак» способен обыграть «Лестер»

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от матча четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Лестером».

«У «Лестера» преимущество — они играют дома. Мы будем стараться избегать глупых ошибок, которые совершали дома. Мы извлекли уроки и с нетерпением ждём матча», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Мозес ожидает непростой игры в Англии. При этом он подчеркнул, что «Спартак» изменит стратегию в ответном поединке с «Лестером», что позволит надеяться на положительный исход встречи.

Матч пройдёт 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 мск. «Лестер», набравший четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Спартак» с тремя очками — на последней позиции.

Ранее Патсон Дака заявил, что «Лестер» победит «Спартак» в ответном матче ЛЕ.