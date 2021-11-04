Экс-чемпион мира оценил шансы Джошуа в бое-реванше с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс поделился ожиданиями от поединка-реванша украинца Александра Усика с Энтони Джошуа из Великобритании.

«В реванше всё будет зависеть от подготовки Джошуа, как он переживёт поражение. Скорее всего, Усик победит, но это не будет легко», — цитирует Джонса «РБ Спорт».

По словам Джонса, его не удивила победа 34-летнего уроженца Симферополя над британцем, поскольку Усик ментально боец другого уровня.

«Джошуа не смог нокаутировать его в начале боя, и для него всё было кончено», — пояснил он.

Промоутер Джошуа сообщил, что его клиент проведёт бой-реванш против Усика в начале весны 2022 года.

25 сентября Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Ранее Александр Поветкин заявил, что если Усик возьмёт ещё пояс, то станет величайшим русскоязычным боксёром в истории.