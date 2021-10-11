Поветкин: если Усик возьмёт ещё пояс, станет величайшим русскоязычным боксёром в истории

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Александр Поветкин поделился мнением об украинце Александре Усике, который завоевал титулы WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе.

«То, что Усик величайший сейчас, — это однозначно. Если возьмёт ещё пояс, то точно будет величайшим русскоязычным боксёром в истории. Да, Костя Цзю был очень классный боксёр, но сейчас номер один — Александр Усик, конечно же», — цитирует Поветкина Sport24.

25 сентября Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Ранее Поветкин заявил, что может вернуться в профессиональный бокс.