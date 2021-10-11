Поветкин: если Усик возьмёт ещё пояс, станет величайшим русскоязычным боксёром в истории

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу россиянин Александр Поветкин поделился мнением об украинце Александре Усике, который завоевал титулы WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе.
Поветкин: если Усик возьмёт ещё пояс, станет величайшим русскоязычным боксёром в истории
  • Reuters

«То, что Усик величайший сейчас, — это однозначно. Если возьмёт ещё пояс, то точно будет величайшим русскоязычным боксёром в истории. Да, Костя Цзю был очень классный боксёр, но сейчас номер один — Александр Усик, конечно же», — цитирует Поветкина Sport24.

25 сентября Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Ранее Поветкин заявил, что может вернуться в профессиональный бокс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить