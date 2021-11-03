Йиранек назвал тренера, который поможет «Спартаку» выйти из кризиса

Бывший защитник московского «Спартака» Мартин Йиранек считает, что руководство столичного клуба должно вернуть на пост главного тренера Станислава Черчесова.

«Если взять иностранного специалиста, то, наверное, ему сложно так сразу будет адаптироваться, понять российский менталитет и всё, что происходит вокруг команды. Поэтому, наверное, я бы остановился на российском тренере. В голову приходит имя Станислава Черчесова. Думаю, что он смог бы сейчас вытащить команду», — цитирует Йиранека «Матч ТВ».

Черчесов тренировал «Спартак» около года. В сезоне-2007 он привёл команду ко второму месту в чемпионате, уступив победу «Зениту». 58-летний специалист стал самым статистически успешным тренером команды после Олега Романцева.

«Спартак» с 18 очками после 13 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее Смородская заявила, что «Зениту» ещё расти и расти до уровня «Ювентуса».