Йиранек назвал тренера, который поможет «Спартаку» выйти из кризиса
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«Если взять иностранного специалиста, то, наверное, ему сложно так сразу будет адаптироваться, понять российский менталитет и всё, что происходит вокруг команды. Поэтому, наверное, я бы остановился на российском тренере. В голову приходит имя Станислава Черчесова. Думаю, что он смог бы сейчас вытащить команду», — цитирует Йиранека «Матч ТВ».
Черчесов тренировал «Спартак» около года. В сезоне-2007 он привёл команду ко второму месту в чемпионате, уступив победу «Зениту». 58-летний специалист стал самым статистически успешным тренером команды после Олега Романцева.
«Спартак» с 18 очками после 13 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит», набравший 29 очков.
Ранее Смородская заявила, что «Зениту» ещё расти и расти до уровня «Ювентуса».