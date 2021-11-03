Смородская: нам ещё расти и расти до уровня «Ювентуса»

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение санкт-петербургского «Зенита» в матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом» (2:4).
Смородская: нам ещё расти и расти до уровня «Ювентуса»
  • Reuters

«Разница в классе между командами очень большая. Качество футбола в нашей лиге очень упало. «Зенит» даже в хорошей форме не тянет соревнования с «Ювентусом». «Ювентус» — это не только один Дибала. О чём говорить? У них все партнёры по команде ждут паса. Нам ещё расти и расти до уровня «Ювентуса». Уровень РПЛ падает не первый день, это уже очень давно», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

При этом она отметила, что петербургский клуб выглядел достойно и сумел создать ситуацию для автогола.

В турнирной таблице группы H лидирует «Ювентус», набрав 12 очков. «Зенит» — на третьей позиции (три очка).

Ранее в Госдуме поражение «Зенита» в Лиге чемпионов назвали достойным.

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