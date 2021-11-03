В Госдуме поражение «Зенита» в Лиге чемпионов назвали достойным

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» в матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом» (2:4).
В Госдуме поражение «Зенита» в Лиге чемпионов назвали достойным
  • Reuters

«Проиграли достойно — 2:4. Я опечален, что мы не смогли победить. И Семак об этом тоже сказал. Разница в классе и в качестве команд достаточно серьёзная. Нужно, кроме настроя, ещё включать тактику и хитрость. Такая проверка сил лидерами очень важна», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Он также надеется, что матч пойдёт на пользу «Зениту», а это поражение психологического характера.

«Когда наши команды встречаются с отечественными передовыми клубами, они сразу настраивают себя на поражение. Нужно настраиваться на победу. Могу сказать, что Семак — очень хороший тренер. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — добавил Милонов.

Напомним, что встреча, проходившая на стадионе «Ювентус» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Ранее Локателли назвал победу над «Зенитом» ответом настоящих мужчин.

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