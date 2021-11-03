Локателли — о победе над «Зенитом»: это ответ настоящих мужчин

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился впечатлениями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с санкт-петербургским «Зенитом».

«В нынешней ситуации нам нужно держаться и быть сильными — это был ответ на неё настоящих мужчин. Надо продолжать в том же духе. Мы сыграли очень хорошо, так что стоит идти этим же путём, отдавая все силы, как сегодня», — цитирует Локателли пресс-служба УЕФА.

Встреча, проходившая на стадионе «Ювентус» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В турнирной таблице группы H лидирует «Ювентус», набрав 12 очков. «Зенит» — на третьей позиции (три очка).

Ранее Сёмин заявил, что уровень игроков у «Ювентуса» значительно выше, чем у «Зенита».