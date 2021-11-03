Локателли — о победе над «Зенитом»: это ответ настоящих мужчин
- Reuters
«В нынешней ситуации нам нужно держаться и быть сильными — это был ответ на неё настоящих мужчин. Надо продолжать в том же духе. Мы сыграли очень хорошо, так что стоит идти этим же путём, отдавая все силы, как сегодня», — цитирует Локателли пресс-служба УЕФА.
Встреча, проходившая на стадионе «Ювентус» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В турнирной таблице группы H лидирует «Ювентус», набрав 12 очков. «Зенит» — на третьей позиции (три очка).
Ранее Сёмин заявил, что уровень игроков у «Ювентуса» значительно выше, чем у «Зенита».