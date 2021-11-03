Макгрегор высказался о победе Махачева над Хукером на UFC 267

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о поединке на турнире UFC 267 между россиянином Исламом Махачевым и новозеландцем Дэном Хукером.

«Следует любой ценой не давать переступить через голову. Для этого свободной рукой нужно контролировать спину оппонента, что создаст отличную возможность ударить его коленом в глаз. Нужно легализовать такой удар. Колено было бы вишенкой на торте, но я мог бы справляться хоть весь день и без этого. Я бы просто не дал довести эту кимуру до конца», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Напомним, что Махачев на турнире UFC 267 в Абу-Даби досрочно победил Дэна Хукера благодаря болевому приёму на руку в первом раунде — новозеландец сдался после кимуры. Для российского бойца эта победа стала 21-й в карьере при одном поражении. Сейчас у него серия из девяти выигранных боёв подряд.

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