Стерлинг: я лучше Яна, поэтому не могу дождаться, чтобы всех заткнуть

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг обратился к россиянину Петру Яну.
Стерлинг: я лучше Яна, поэтому не могу дождаться, чтобы всех заткнуть
  • Reuters

«Я человек слова и всегда подтверждаю это на деле. У меня нет проблем признать поражение, если оно случается. Но в глубине души я чувствую, что я лучше Яна, поэтому не могу дождаться, чтобы всех заткнуть. Если бы я мог подраться с этим парнем завтра, то сделал бы это. Но пока нет такой возможности. Я должен хорошо подготовиться к поединку в пять раундов, что сделать непросто. Но я хочу этого — хочу доказать, что я лучше», — сказал Стерлинг на канале MMAFightingonSBN.

Напомним, что Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259.

Ранее чемпион UFC Стерлинг назвал потрясающим поединок Яна с Сэндхагеном.

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