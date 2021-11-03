Фетисов — о поражении «Зенита»: разочарование, там даже зацепиться не за что

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Зенит».

«От игры разочарование, там даже зацепиться не за что. Самое главное — желание. «Ювентус» больше хотел хорошо играть и победить», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, в футболе и хоккее нужно создавать конкуренцию внутри России.

«У «Зенита» нет равных в РПЛ сейчас, а в Лиге чемпионов «Ювентус», который идёт на девятом месте в чемпионате Италии, показывает явное превосходство. Если будет конкуренция, тогда и футболисты будут расти, и все команды с зрителями будут по-другому себя ощущать», — добавил Фетисов.

Встреча, проходившая на стадионе «Ювентус» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В турнирной таблице группы H лидирует «Ювентус», набрав 12 очков. «Зенит» — на третьей позиции (три очка).

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