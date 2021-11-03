Дзюба обнялся с Кьеллини после матча «Ювентус» — «Зенит»

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обнялся с защитником туринского «Ювентуса» Джордже Кьеллини после матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Дзюба обнялся с Кьеллини после матча «Ювентус» — «Зенит»
  • Reuters

Видео появилось в Twitter «Матч ТВ». Дзюба и Кьеллини обменялись фразами и обнялись в подтрибунном помещении после матча.

Встреча, проходившая на стадионе «Ювентус» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В турнирной таблице группы H лидирует «Ювентус», набрав 12 очков. «Зенит» — на третьей позиции (три очка).

Ранее в РПЛ рассказали о ситуации с проведением матча «Динамо» — «Краснодар».

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