В РПЛ рассказали о ситуации с проведением матча «Динамо» — «Краснодар»

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила информацию по поводу матча 14-го тура между московским «Динамо» и «Краснодаром».

«РПЛ держит ситуацию, связанную с возможностью проведения матча «Динамо» — «Краснодар» 6 ноября, под контролем. Мы находимся в контакте с коллегами из клуба и РФС, работаем над возможными сценариями. В ближайшее время сможем сообщить о принятых решениях», — заявила пресс-служба лиги «Чемпионату».

Сообщалось, что Роспотребнадзор запретил проводить матч «Динамо» — «Краснодар» в Москве. Встреча запланирована на 6 ноября.

Ранее Смородская высказалась о матче «Ювентус» — «Зенит» в Лиге чемпионов.