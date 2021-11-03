Червиченко: вопрос только в том, сколько «Спартак» пропустит от «Лестера»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».

«Никаких ожиданий. Обычно ждут чего-то хорошего или плохого, а тут ничего не жду. Вопрос только в том, сколько «Спартак» пропустит. Будет как в тот раз в Москве или пропустят больше четырёх мячей?» — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что от московской команды в матче ничего не будет зависеть.

«Глумление болельщиков над командой настроения не прибавляет. Есть 5% гипервезения «Спартака», но на это надежды мало», — добавил Червиченко.

Матч пройдёт 4 ноября в Стамбуле. Начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» лидирует в турнирной таблице, набрав семь очков. «Локомотив» — на последней позиции (одно очко).

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