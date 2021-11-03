Червиченко: вопрос только в том, сколько «Спартак» пропустит от «Лестера»

Короткая ссылка
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».
Червиченко: вопрос только в том, сколько «Спартак» пропустит от «Лестера»
  • © spartak.com

«Никаких ожиданий. Обычно ждут чего-то хорошего или плохого, а тут ничего не жду. Вопрос только в том, сколько «Спартак» пропустит. Будет как в тот раз в Москве или пропустят больше четырёх мячей?» — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что от московской команды в матче ничего не будет зависеть.

«Глумление болельщиков над командой настроения не прибавляет. Есть 5% гипервезения «Спартака», но на это надежды мало», — добавил Червиченко.

Матч пройдёт 4 ноября в Стамбуле. Начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» лидирует в турнирной таблице, набрав семь очков. «Локомотив» — на последней позиции (одно очко).

Ранее Дзюба обнялся с Кьеллини после матча «Ювентус» — «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить