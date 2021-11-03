Первая в сезоне шайба Капризова принесла «Миннесоте» победу в овертайме над «Оттавой»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» принимал на своём льду «Оттава Сенаторз».
Первая в сезоне шайба Капризова принесла «Миннесоте» победу в овертайме над «Оттавой»
  • Reuters
  • © David Berding-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр», завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми шайбами отметились дважды Маркус Фолиньо, Кален Эддисон, Нико Штурм и Кирилл Капризов.

За гостей отличились Ник Пол, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Крис Тирни.

Таким образом, россиянин забил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

Ранее «Металлург» в серии буллитов обыграл СКА в матче КХЛ.

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