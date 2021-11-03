Первая в сезоне шайба Капризова принесла «Миннесоте» победу в овертайме над «Оттавой»
- Reuters
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Встреча, прошедшая в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр», завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу хозяев.
В составе победителей забитыми шайбами отметились дважды Маркус Фолиньо, Кален Эддисон, Нико Штурм и Кирилл Капризов.
За гостей отличились Ник Пол, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Крис Тирни.
Таким образом, россиянин забил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.
Ранее «Металлург» в серии буллитов обыграл СКА в матче КХЛ.