«Металлург» в серии буллитов обыграл СКА в матче КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» одержал победу над СКА.
«Металлург» в серии буллитов обыграл СКА в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Встреча, проходившая в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2 (Б) в пользу гостей.

В составе хозяев дубль оформил Андрей Кузьменко. За «Металлург» отличились Павел Акользин и Никита Коростелёв. В серии буллитов у магнитогорского клуба забили Джош Керри и всё тот же Коростелёв.

«Металлург» одержал седьмую подряд победу в КХЛ и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 46 очков в 25 матчах. СКА прервал свою пятиматчевую серию побед, но идёт первым на Западе: 38 очков после 25 игр.

Ранее ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Автомобилиста» в матче КХЛ.

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