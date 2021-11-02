«Металлург» в серии буллитов обыграл СКА в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» одержал победу над СКА.

Встреча, проходившая в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2 (Б) в пользу гостей.

В составе хозяев дубль оформил Андрей Кузьменко. За «Металлург» отличились Павел Акользин и Никита Коростелёв. В серии буллитов у магнитогорского клуба забили Джош Керри и всё тот же Коростелёв.

«Металлург» одержал седьмую подряд победу в КХЛ и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 46 очков в 25 матчах. СКА прервал свою пятиматчевую серию побед, но идёт первым на Западе: 38 очков после 25 игр.

Ранее ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Автомобилиста» в матче КХЛ.