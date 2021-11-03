Волков рассказал, каким был план на бой с Тыбурой

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата оценил собственное выступление на турнире UFC 267, в рамках которого он одолел поляка Марчина Тыбуру.

«Сам бой прошёл тяжеловато, но не то чтобы очень тяжело. Самая главная задача была — не пропустить проход, поскольку мой оппонент очень неплохо борется в партере, забирает спину, занимает позиции и добивает. Он выиграл последние пять поединков и шёл очень уверенно. Потому бой был очень ответственным. Сама подготовка была непростой. Было много моментов, которые помешали подготовиться полноценно. Тем не менее весь лагерь я прошёл хорошо. Сам поединок оцениваю 70 на 30. Очень многое у меня получалось. У Тыбуры оказалась очень крепкая голова. Не зря он был чемпионом М-1 до меня», — заявил Волков на своём канале в YouTube.

33-летний россиянин одержал победу над поляком единогласным решением судей.

Ранее стали известны гонорары Яна, Махачева и Волкова на UFC 267.