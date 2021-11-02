«Динамо» обратилось в РПЛ и РФС за разъяснениями по поводу проведения матча с «Краснодаром»

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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился информацией о возможном запрете на проведение в столице матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
«Динамо» обратилось в РПЛ и РФС за разъяснениями по поводу проведения матча с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«По предстоящему матчу с «Краснодаром» ситуация в настоящее время неоднозначная. Мы получили письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы. Вместе с тем у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение игры в субботу с допуском на трибуны 30% зрителей. Мы обратились в РФС и РПЛ за разъяснениями. Ждём ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения матча», — цитирует Пивоварова Telegram-канал «Динамо». 

Матч 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» должен был состояться 6 ноября в Москве. 

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве.

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