«Динамо» обратилось в РПЛ и РФС за разъяснениями по поводу проведения матча с «Краснодаром»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился информацией о возможном запрете на проведение в столице матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«По предстоящему матчу с «Краснодаром» ситуация в настоящее время неоднозначная. Мы получили письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы. Вместе с тем у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение игры в субботу с допуском на трибуны 30% зрителей. Мы обратились в РФС и РПЛ за разъяснениями. Ждём ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения матча», — цитирует Пивоварова Telegram-канал «Динамо».

Матч 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» должен был состояться 6 ноября в Москве.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве.