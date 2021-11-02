«Чемпионат»: Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве

Роспотребнадзор официально запретил проведение матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Краснодар» в Москве.

«В московский клуб поступило официальное письмо, запрещающее проведение игры с «Краснодаром». Подобное письмо с большой долей вероятности в ближайшее время придёт и в «Спартак». Таким образом, под угрозой находится дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». В «Динамо» рассматривают вариант поменяться кругами с «Краснодаром» либо провести матч на стадионе «Арена Химки». «Спартак» тоже может обратиться к руководству подмосковной арены», — цитирует «Чемпионат» осведомлённый источник.

Матч 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» должен был состояться 6 ноября в Москве. Поединок «Спартака» и «Локомотива» запланирован на 7 ноября.

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