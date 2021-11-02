Алексей Березуцкий назвал пару «Сочи» — ЦСКА одной из сильнейших в 1/8 финала Кубка России

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка России, по итогам которой соперником армейцев стал ФК «Сочи».

«У нас получилась одна из самых сильных пар по результатам жеребьёвки. Лишь в двух матчах команды РПЛ сыграют между собой, и одна из этих пар — ЦСКА и «Сочи». То, что мы через несколько дней сыграем с ними на выезде, вряд ли сильно поможет в подготовке к кубковому матчу, поскольку он состоится только через несколько месяцев и многое изменится. По крайней мере, мы наверняка сыграем в неплохих погодных условиях. В остальном же говорить детально пока нет смысла, поскольку игра состоится только в начале марта», — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Матч состоится 1—3 марта в Сочи.

Ранее определились пары 1/8 финала Кубка России по футболу.