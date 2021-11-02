Определились пары 1/8 финала Кубка России по футболу
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В результате жеребьёвки были сформированы следующие пары:
«Динамо» — ФК «Нижний Новгород»
«Спартак» — «Кубань»
«Локомотив» — «Енисей»
«Зенит» — КАМАЗ
«Балтика» — «Чайка»
«Рубин» — «Ротор»
«Алания» — «Арсенал»
ФК «Сочи» — ЦСКА
Четвертьфиналисты турнира будут определены по результату одной игры. Данный этап соревнований пройдёт с 1 по 3 марта 2022 года. Хозяином матча будет команда, указанная первой.
Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Ранее Обухов отреагировал на победу «Ротора» над «Ахматом» в Кубке России.