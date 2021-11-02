Определились пары 1/8 финала Кубка России по футболу

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России по футболу, по итогам которой были сформированы пары.

В результате жеребьёвки были сформированы следующие пары:

«Динамо» — ФК «Нижний Новгород»

«Спартак» — «Кубань»

«Локомотив» — «Енисей»

«Зенит» — КАМАЗ

«Балтика» — «Чайка»

«Рубин» — «Ротор»

«Алания» — «Арсенал»

ФК «Сочи» — ЦСКА

Четвертьфиналисты турнира будут определены по результату одной игры. Данный этап соревнований пройдёт с 1 по 3 марта 2022 года. Хозяином матча будет команда, указанная первой.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Ранее Обухов отреагировал на победу «Ротора» над «Ахматом» в Кубке России.