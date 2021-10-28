Обухов отреагировал на победу «Ротора» над «Ахматом» в Кубке России

Голкипер «Ротора» Игорь Обухов поделился впечатлениями от победы над грозненским «Ахматом» в Кубке России.

«Хорошая, боевая игра. Приятно, конечно, что смогли на равных побороться с командой премьер-лиги. В принципе, вполне могли выиграть и в основное время, большую часть матча мы вели в счёте, но главное, что решили задачу на данном этапе и вышли в следующий раунд кубка. Эта победа добавит нам уверенности в своих силах. Уверен, что и в чемпионате, и в Кубке мы способны решать серьёзные задачи. И сегодняшний матч — яркое доказательство этого», — цитирует Обухова «Чемпионат».

Напомним, что основное время встречи закончилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти «Ротор» обыграл «Ахмат».

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».