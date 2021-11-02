Джикия: сейчас в сборной России много перестановок

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Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал о переменах в национальной команде страны в связи с приходом нового главного тренера Валерия Карпина.
Джикия: сейчас в сборной России много перестановок
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«Смена тренерского штаба и очень многих людей в структуре национальной команды всегда влечёт за собой большие перемены. Я не люблю сравнивать тренеров, но скажу, что Черчесов и Карпин — это совершенно разные люди. У Валерия Георгиевича совсем иное видение футбола и быта команды, так скажем, потому изменения произошли. Мы достаточно неплохо провели первый сбор, заработали семь очень важных очков, потому считаю, что на сегодняшний день у сборной России всё в порядке, надо продолжать готовиться и расти. У Карпина другое тренерское видение, и он хочет, чтобы мы работали иначе. Сейчас мы приспосабливаемся к его программам, учимся и впитываем новые задачи и правила. Произошли серьёзные изменения, которые требуют от нас другой игры, это нормально. Сейчас в сборной России много перестановок. Кто-то закончил играть, кто-то получил травму, кто-то не прошёл в основной состав — такие перемены влияют на команду. Но это тоже часть работы. Футболисты приходят и уходят, надо просто профессионально работать и выполнять всё, чего хочет тренерский штаб», — приводит слова Джикии Forbes

23 августа 2021 года Карпин был назначен новым главным тренером сборной России, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

Ранее Джикия высказался по поводу проблем российского футбола.

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