Джикия высказался по поводу проблем российского футбола

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением о проблемах в российском футболе.

«Я однозначно против полной отмены лимита, но думаю, что в любом случае нужны какие-то ограничения. Неудачные выступления в еврокубках? Считаю, что лимит никак не связан с тем, что мы редко выигрываем. Думаю, проблема, скорее, в том, что уровень футболистов, которые приезжают играть в российских командах, значительно упал», — цитирует Джикию Forbes.

По его мнению, сейчас редко появляются иностранцы, у которых местные игроки могли бы чему-то научиться. При этом для поднятия уровня футбола в стране, как считает Джикия, необходимо начинать перестройку на стадии детей и юношей.

«Крайне тяжело повлиять на качество игры, когда спортсмен уже вырос. Это в любом случае будут поверхностные улучшения, а нужно смотреть в корень проблемы. То есть уже в детстве тренировать игроков по-другому, менять подход, реструктуризировать футбол», — сказал капитан красно-белых.

Он также назвал главной проблемой низкий уровень футболистов, который связан с неконкурентной средой.

«В России не воспитывают действительно сильных игроков, а иностранные спортсмены не приезжают. В нашем чемпионате перестали играть звёзды мирового масштаба, хотя ещё пять лет назад ситуация выглядела иначе», — добавил Джикия.

Ранее известный тренер Дмитрий Парфёнов рассказал, как неудачные результаты «Спартака» могут повлиять на игру Джикии за сборную России.