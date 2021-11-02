Джикия высказался по поводу проблем российского футбола

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Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением о проблемах в российском футболе.
Джикия высказался по поводу проблем российского футбола
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«Я однозначно против полной отмены лимита, но думаю, что в любом случае нужны какие-то ограничения. Неудачные выступления в еврокубках? Считаю, что лимит никак не связан с тем, что мы редко выигрываем. Думаю, проблема, скорее, в том, что уровень футболистов, которые приезжают играть в российских командах, значительно упал», — цитирует Джикию Forbes.

По его мнению, сейчас редко появляются иностранцы, у которых местные игроки могли бы чему-то научиться. При этом для поднятия уровня футбола в стране, как считает Джикия, необходимо начинать перестройку на стадии детей и юношей. 

«Крайне тяжело повлиять на качество игры, когда спортсмен уже вырос. Это в любом случае будут поверхностные улучшения, а нужно смотреть в корень проблемы. То есть уже в детстве тренировать игроков по-другому, менять подход, реструктуризировать футбол», — сказал капитан красно-белых.

Он также назвал главной проблемой низкий уровень футболистов, который связан с неконкурентной средой.

«В России не воспитывают действительно сильных игроков, а иностранные спортсмены не приезжают. В нашем чемпионате перестали играть звёзды мирового масштаба, хотя ещё пять лет назад ситуация выглядела иначе», — добавил Джикия.

Ранее известный тренер Дмитрий Парфёнов рассказал, как неудачные результаты «Спартака» могут повлиять на игру Джикии за сборную России.

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