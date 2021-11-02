B-Tuning YUKA Pro Racing Team завоевал командное серебро в Сочи

Сезон-2021 Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) завершился 31 октября седьмым этапом на «Сочи Автодроме» Олимпийского парка гоночной трассы, принимающей у себя этапы «Формулы-1».

Московская B-Tuning YUKA Pro Racing Team выступила в Сочи уже привычным для конца сезона составом: за рулём двух автомобилей категории Туринг-Лайт сидели руководитель команды Андрей Севастьянов и пилот из Белоруссии Алексей Савин, присоединившийся к коллективу начиная с пятого этапа. Совместными усилиями им удалось завоевать второе командное место на финальном этапе в условиях плотнейшей борьбы.

Андрей Севастьянов провёл две активные гонки, но завоевать медаль не получилось.

«После финиша первой гонки мне выдали 30-секундный штраф. До последнего поворота держался четвёртым, но под конец пошёл по внешнему радиусу, чтобы избежать столкновения: очень агрессивно все ехали — последний этап, все боролись по максимуму. Я понимал, что в таблице чемпионата ничего проиграть уже не мог, как, в принципе, и выиграть, потому что моя позиция была защищена: отрывы были довольно большими», — сказал Севастьянов.

Он также высказался о своей второй гонке и Алексее Савине, который снова попал в призовую тройку. Он отметил, что его партнёр помог команде заработать очки.

«Очень плотная группа опять сформировалась под финиш, и мы постоянно друг друга обгоняли. Рад, что весь день была хорошая скорость, — удалось подобрать хорошие настройки для нашей машины, ехать на ней было очень комфортно. Уверенно совершал манёвры и направлял машину туда, куда было нужно. Во время заезда показал, кажется, третье время круга — если бы не старт с пит-лейн, однозначно мог бы приехать на подиум», — добавил он.

Алексей Савин, чьи результаты после прихода в B-Tuning YUKA Pro Racing Team резко поползли вверх, снова удивил многих своим темпом и бойцовским характером.

«Могу сказать, что в первой гонке меня, в принципе, всё устроило. Можно было попытаться бороться за победу, но на формировании стартовой решетки я включил второй вентилятор, потому что машина, стоя на месте, сильно нагревается, и по ходу гонки не отключил его. Во время движения автомобиль даже с одним вентилятором сильно охлаждается, поэтому двигатель, по всей видимости, не входил в своё оптимальное рабочее состояние, и скорости для первого места немного не хватило. Во второй гонке сложности возникли с самого начала: из-за какой-то проблемы со сцеплением не удалось нормально стартануть, потерял позиций десять, пришлось прорываться. Кругу к третьему уже был в тройке, но потом была довольно тяжёлая борьба с Фридманом — не очень корректно он себя вёл на трассе, честно говоря», — рассказал Савин.

Ранее председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» и руководитель команды G-Drive Racing Александр Крылов поздравил гонщиков и всех болельщиков с победой в Европейской серии Ле-Ман сезона-2021.