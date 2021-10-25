Крылов — о победе G-Drive Racing в Европейской серии Ле-Ман: не сбавляем обороты

Председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» и руководитель команды G-Drive Racing Александр Крылов поздравил гонщиков и всех болельщиков с победой в Европейской серии Ле-Ман сезона-2021.

«Поздравляю всех членов команды G-Drive Racing с этим успехом. Как и хоккейный «Авангард», вы уверенно шли к этой победе на протяжении всего сезона и заслужили её. Не сбавляем обороты — впереди ещё много работы, но сегодня вы на вершине, и мы вами гордимся», — цитирует Крылова пресс-служба команды.

В Портимане (Португалия) завершился сезон Европейской серии Ле-Ман. На финише финальной гонки экипаж команды G-Drive Racing на прототипе Aurus 01 под №25 занял второе место в Кубке Pro-Am (для экипажей с пилотами бронзовой категории в составе), что гарантировало российской команде итоговую победу в этом зачёте.

Ранее сообщалось, что нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем этапа Гран-при «Формулы-1» в США.