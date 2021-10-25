Крылов — о победе G-Drive Racing в Европейской серии Ле-Ман: не сбавляем обороты

Короткая ссылка
Председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» и руководитель команды G-Drive Racing Александр Крылов поздравил гонщиков и всех болельщиков с победой в Европейской серии Ле-Ман сезона-2021.
Крылов — о победе G-Drive Racing в Европейской серии Ле-Ман: не сбавляем обороты
  • © G-Drive Racing

«Поздравляю всех членов команды G-Drive Racing с этим успехом. Как и хоккейный «Авангард», вы уверенно шли к этой победе на протяжении всего сезона и заслужили её. Не сбавляем обороты — впереди ещё много работы, но сегодня вы на вершине, и мы вами гордимся», — цитирует Крылова пресс-служба команды.

В Портимане (Португалия) завершился сезон Европейской серии Ле-Ман. На финише финальной гонки экипаж команды G-Drive Racing на прототипе Aurus 01 под №25 занял второе место в Кубке Pro-Am (для экипажей с пилотами бронзовой категории в составе), что гарантировало российской команде итоговую победу в этом зачёте.

Ранее сообщалось, что нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем этапа Гран-при «Формулы-1» в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить