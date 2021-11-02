Малафеев: пока это самая качественная Лига чемпионов при Семаке

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Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».
Малафеев: пока это самая качественная Лига чемпионов при Семаке
  • AP

«Зениту» очень важно взять три очка, но это будет непросто. Команда неплохо выглядит в Лиге чемпионов, но это всё-таки «Ювентус» у себя дома. Пока это самая качественная Лига чемпионов при Семаке, самая прослеживаемая. Видны улучшения. Соперники в группе — высокого уровня. Есть с чем сравнивать. Видна рука тренера. Сыграть три игры на высоком уровне Лиги чемпионов — не случайность. Одна из лучших ЛЧ для «Зенита», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

Встреча пройдёт 2 ноября в Турине на стадионе «Ювентус». Начало — в 23:00 мск. Туринский клуб возглавляет группу H, набрав максимальные девять очков. «Зенит» — на третьем месте (три очка).

Ранее Рибалта заявил, что у «Зенита» забьёт Азмун, а у «Юве» — Мората.

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