Рибалта: у «Зенита» забьёт Азмун, а у «Юве» — Мората

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Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».
Рибалта: у «Зенита» забьёт Азмун, а у «Юве» — Мората
  • AP

«В первом матче была очень равная игра. И справедливым результатом была бы ничья. Но такие команды, как «Юве», обладающие таким подбором классных футболистов, могут забить в любой момент. Они и сделали это на последних минутах матча. Удивился ли я игре «Зенита»? Ни капли. Я не был удивлён, потому что знаю: «Зенит» — хорошая команда», — цитирует Рибалту Sport24.

Он также спрогнозировал точный счёт матча.

«Я думаю, что матч закончится со счётом 1:1. У «Зенита» забьёт Сердар. У «Юве» — Мората», — добавил Рибалта.

Встреча пройдёт 2 ноября в Турине, на стадионе «Ювентус». Начало — в 23:00 мск. Туринский клуб возглавляет группу H, набрав максимальные девять очков. «Зенит» — на третьем месте (три очка).

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