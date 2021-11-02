Рибалта: у «Зенита» забьёт Азмун, а у «Юве» — Мората

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».

«В первом матче была очень равная игра. И справедливым результатом была бы ничья. Но такие команды, как «Юве», обладающие таким подбором классных футболистов, могут забить в любой момент. Они и сделали это на последних минутах матча. Удивился ли я игре «Зенита»? Ни капли. Я не был удивлён, потому что знаю: «Зенит» — хорошая команда», — цитирует Рибалту Sport24.

Он также спрогнозировал точный счёт матча.

«Я думаю, что матч закончится со счётом 1:1. У «Зенита» забьёт Сердар. У «Юве» — Мората», — добавил Рибалта.

Встреча пройдёт 2 ноября в Турине, на стадионе «Ювентус». Начало — в 23:00 мск. Туринский клуб возглавляет группу H, набрав максимальные девять очков. «Зенит» — на третьем месте (три очка).

Ранее Уткин откровенно рассказал о причинах ухода из «Краснодара».