Уткин откровенно рассказал о причинах ухода из «Краснодара»

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Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за грозненский «Ахмат», рассказал, почему принял решение покинуть краснодарский клуб.
Уткин откровенно рассказал о причинах ухода из «Краснодара»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Решение покинуть «Краснодар» — это история не одного дня. Если коротко: возникло желание попробовать что-то новое. Причём стремился к этому долго, не одну неделю. Начиная с зимы», — цитирует Уткина Sport24.

Он отметил, что редкие появления на поле также стали причиной желания покинуть родной клуб. 

«Да, я хотел больше играть. Если, по мнению тренера и руководства, я не соответствовал уровню игрока основы — окей, пожалуйста, их решение. Просто их видение не совпало с моим желанием — вот и всё», — добавил Уткин.

Он также рассказал, что разговаривал с Мурадом Мусаевым, но никакого конфликта не было. Каждый высказал свою позицию, после чего стороны пожали друг другу руки и разошлись.

«Я не ходил ни к руководству, ни к кому-либо ещё из клуба и не просил повышения зарплаты. Даже с агентом эту тему не обсуждали. Но я действительно хотел больше играть», — заключил Уткин.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Ахмат» в 12 матчах РПЛ и забил три мяча.

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