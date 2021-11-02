Парфёнов объяснил, почему Сергеев получил вызов в сборную России

Известный тренер Дмитрий Парфёнов объяснил, почему нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев получил вызов в сборную на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира — 2022

«В прошлом сезоне Сергеев стал лучшим бомбардиром ФНЛ с 40 голами, а в текущем не затерялся в РПЛ. Это уже точно не всплеск на пару-тройку месяцев. Его возможное приглашение в сборную обсуждали давно, и время настало. Ивана можно назвать заменой Фёдору Смолову. Он хорошо чувствует свободные зоны и грамотно открывается в чужой штрафной, причём в створе ворот. Это умение позволяет ему создавать много голевых эпизодов», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Парфёнов рассказал, как отнёсся к невызову в сборную России Дзюбы.