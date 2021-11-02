Парфёнов об отсутствии Дзюбы в сборной: Карпину предстоит нести ответственность

Известный тренер Дмитрий Парфёнов рассказал, как отнёсся к невызову в сборную России по футболу на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира — 2022 Артёма Дзюбы.

«Валерий Карпин на пресс-конференции чётко дал понять, что не рассчитывает на футболиста, и это его право. Тренер достаточно ясно обозначил свою позицию, а нам остаётся только рассуждать, но ситуация от этого не поменяется. Это личный выбор специалиста, за который ему предстоит нести ответственность», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Парфёнов одобрил невызов в сборную Агаларова и Тюкавина.