Парфёнов об отсутствии Дзюбы в сборной: Карпину предстоит нести ответственность
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«Валерий Карпин на пресс-конференции чётко дал понять, что не рассчитывает на футболиста, и это его право. Тренер достаточно ясно обозначил свою позицию, а нам остаётся только рассуждать, но ситуация от этого не поменяется. Это личный выбор специалиста, за который ему предстоит нести ответственность», — заявил тренер в интервью RT.
Ранее Парфёнов одобрил невызов в сборную Агаларова и Тюкавина.