Парфёнов об отсутствии Дзюбы в сборной: Карпину предстоит нести ответственность

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Известный тренер Дмитрий Парфёнов рассказал, как отнёсся к невызову в сборную России по футболу на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира — 2022 Артёма Дзюбы.
Парфёнов об отсутствии Дзюбы в сборной: Карпину предстоит нести ответственность
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Валерий Карпин на пресс-конференции чётко дал понять, что не рассчитывает на футболиста, и это его право. Тренер достаточно ясно обозначил свою позицию, а нам остаётся только рассуждать, но ситуация от этого не поменяется. Это личный выбор специалиста, за который ему предстоит нести ответственность», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Парфёнов одобрил невызов в сборную Агаларова и Тюкавина.

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