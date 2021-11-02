Парфёнов одобрил невызов в сборную Агаларова и Тюкавина

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Известный тренер Дмитрий Парфёнов высказался о невызове в сборную России по футболу молодых нападающих Гамида Агаларова и Константина Тюкавина.
Парфёнов одобрил невызов в сборную Агаларова и Тюкавина
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Нельзя спорить, что два названных вами форварда действуют достаточно ярко и результативно. Однако они демонстрируют такую игру лишь на протяжении короткого промежутка. Ивана Сергеева тоже не сразу позвали в сборную. Ему потребовалось время на адаптацию к Премьер-лиге. Поэтому всё должно происходить плавно. Рискованно бросать в бой пацанов в таких важных матчах. Если у них всё получится — будет здорово, а если нет, вы сами спросите у Карпина, зачем он доверился неопытным», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кафанов объяснил, почему Максименко не получил вызов в сборную России.

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