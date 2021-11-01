Кафанов объяснил, почему Максименко не получил вызов в сборную России
- РИА Новости
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«Сразу скажу, что вратарям «Спартака» в сложившейся ситуации я вообще не завидую, поскольку команда играет не очень хорошо в обороне. В каждой игре вся команда допускает много ошибок в своей штрафной площади. В этой ситуации очень трудно Александру играть надёжно. Наверное, Саше нужно дать передышку, чтобы он проанализировал все пропущенные мячи», — заявил Кафанов в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».
В итоговый состав сборной России вошли Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде/Глимт» Норвегия) и Илья Лантратов («Химки»).
Ранее Гаджиев поддержал решение Карпина, вызвавшего в сборную России игроков «Спартака».