Кафанов объяснил, почему Максименко не получил вызов в сборную России

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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил, почему в национальную команду на заключительные матчи квалификации к чемпионату мира — 2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией не был вызван голкипер московского «Спартака» Александр Максименко.
Кафанов объяснил, почему Максименко не получил вызов в сборную России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Сразу скажу, что вратарям «Спартака» в сложившейся ситуации я вообще не завидую, поскольку команда играет не очень хорошо в обороне. В каждой игре вся команда допускает много ошибок в своей штрафной площади. В этой ситуации очень трудно Александру играть надёжно. Наверное, Саше нужно дать передышку, чтобы он проанализировал все пропущенные мячи», — заявил Кафанов в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

В итоговый состав сборной России вошли Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде/Глимт» Норвегия) и Илья Лантратов («Химки»).

Ранее Гаджиев поддержал решение Карпина, вызвавшего в сборную России игроков «Спартака».

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